انفجار جديد في سريلانكا يثير الذعر بين السكان

أدى انفجار جديد في سريلانكا، صباح اليوم الخميس، إلى إثارة الذعر بين السكان، بعد 4 أيام فقط على سلسلة تفجيرات أدت إلى مقتل المئات.

وقالت الشرطة وسكان إن دوي انفجار سماع في بلدة بوغودا، على بعد 40 كيلومترا شرقي العاصمة كولومبو.

إلا أن الشرطة السريلانكية أعلنت لاحقا أن "عبوة صغيرة" انفجرت داخل حاوية للنفايات في ساحة خالية من السكان في البلدة.

وترشح الشرطة أن يكون قد تم رمي هذه العبوة في الحاوية، بهدف التخلص منها.



وارتفعت حصيلة القتلى في فندقين وعدة كنائس، بعدة مدن في البلاد، إلى 360 قتيلا، إضافة إلى نحو 500 جريح.