جمارك دبي وبريطانيا تحبطان تهريب 122 طن تبغ و198 مليون سيجارة إلى المملكة المتحدة

المصدر: دبي -وام

أعلنت جمارك دبي وبريطانيا أن تعاونهما أسفر عن ضبط 198 مليون سيجارة غير مشروعة و122 طنا من منتجات التبغ غير المشروعة الأخرى ( حوالي 450 طن متري في الإجمالي ) في الإمارات كانت متجهة إلى المملكة المتحدة وذلك خلال الفترة الممتدة منذ أبريل 2018 وحتى الآن .



وتمثل هذه المنتجات المضبوطة إيرادات ضريبية مفقودة تقدر كلفتها المحتملة بأكثر من 175 مليون جنيه استرليني (840 مليون درهم ) وذلك في اطار التعاون القائم بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في محاربة التجارة بالسجائر ومنتجات التبغ غير المشروعة.



وتعد دولة الإمارات والمملكة المتحدة مركزين عالميين للتجارة الدولية تمر عبر موانئهما ملايين الأطنان من السلع والبضائع يوميا، ورغم أن هذا القطاع جزء مهم وحيوي من اقتصاد كل بلد فإن البعض يستهدف هذا القطاع المزدهر لتحقيق مكاسب غير مشروعة.



وللتصدي لهذا التهديد المتنامي تمتلك هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية وحدة ارتباط الجرائم المالية قائمة بشكل دائم لدى السفارة البريطانية بدبي، وتعمل بشكل وثيق مع نظيرتها في جمارك دبي لاعتراض البضائع غير المشروعة الموجهة للبيع في السوق السوداء بالمملكة المتحدة.



وقال سيمون يورك مدير تحقيقات الاحتيال في هيئة الايرادات والجمارك البريطانية إن المملكة المتحدة ودولة الإمارات هما مركزان تجاريان عالميان فمن الضروري أن يعملان معاً للدفاع عن أمنهما ورخائهما المتبادل ..لافتا إلى مصادرتهم معاً كميات هائلة من السلع غير المشروعة وإيقاف عصابات إجرامية وحماية ايرادات حيوية لتمويل خدماتهم العامة ..مشيدا بجميع من شارك في هذه العملية مثنيا على خبرة وجهود فريق العمل في جمارك دبي شاكرا لهم هذا التعاون القيّم .

وأضاف سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أن جمارك دبي تحرص على تطوير التعاون والتنسيق مع المملكة المتحدة لتعزيز النمو في التجارة المتبادلة وتحقيق الحماية ضد مخاطر التجارة غير المشروعة وذلك في ضوء رسالتها في حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة حيث تعد المملكة المتحدة من الأسواق التجارية الرئيسية في أوروبا وهذه الضبطيات تعكس الدور الكبير الذي تقوم به جمارك دبي في التصدي لمخاطر التجارة غير المشروعة وكافة النشاطات الاحتيالية لحماية سلسلة الإمداد التجارية الدولية.



وأوضح أن إجمالي تجارة دبي الخارجية مع المملكة المتحدة في عام 2018 بلغ حوالي 35.5 مليار درهم ساهمت منها الواردات بقيمة 23.9 مليار درهم تليها إعادة التصدير بقيمة 9.8 مليار درهم والصادرات بقيمة 1.8 مليار درهم.

واحتلت المملكة المتحدة المركز التاسع بين كبار الشركاء التجاريين لدبي في عام 2018.



وأضاف أن الضبطيات المشتركة لاعتراض منتجات التبغ غير المشروعة وإحباط محاولات العصابات ذات الصفات الدولية تؤكد على تضافر الجهود والتكامل بين كافة الأطراف المعنية من مؤسسات حكومية وشبه حكومية ومكتب الريلو وهيئات الإيرادات والجمارك في القنصليات والسفارات المختلفة وتعد هذه الجهود هي أحد أهم مقومات النجاح لتعزيز ودعم التجارة المشروعة وحماية الاقتصاد والمجتمع.