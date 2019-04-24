زلزال كل 3 دقائق جنوب "كاليفورنيا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

خلص باحثون في الولايات المتحدة من خلال طريقة تحليلية جديدة إلى أن الأرض تهتز جنوب ولاية كاليفورنيا كل 174 ثانية، ويعني ذلك زلزالاً كل ثلاث دقائق.

وبحسب الباحثين فإن هذه المنطقة من الولاية الأميركية تهتز 495 مرة كل يوم، ولكن معظم هذه الهزات بسيطة جداً لدرجة أن أجهزة الرصد التقليدية غير قادرة على كشفها، ناهيك بأن يشعر بها البشر.

ونشر الباحثون تحت إشراف زاخيري روس من معهد كاليفورنيا للتقنية بمدينة باسادينا، نتائج دراستهم في العدد الحالي من مجلة "ساينس" المتخصصة.

وطور فريق الباحثين برنامجاً حاسوبياً يعتمد على إشارات الهزات الأرضية المعروفة كنموذج أولي، وعثروا من خلال ذلك في البيانات التي رصدتها محطات رصد الزلازل على كميات كبيرة من الهزات الأرضية التي تتراوح قوتها بين 3.‏0 و7.‏1 درجة.

وعثر الباحثون إجمالاً على أدلة على تعرّض منطقة جنوب كاليفورنيا لـ8.‏1 مليون هزة صغيرة في الفترة بين عامي 2008 و2017، وقالوا إن هذه الهزات لم يتم تسجيلها من قبل، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويأمل الباحثون من خلال كتالوجهم الموسع، الحصول على معلومات جديدة عن نشأة الزلازل وعواقبها. وذكر الباحثون كمثال على هذه الهزات مجموعة الهزات المتعاقبة التي ضربت في صيف عام 2012 المنطقة المحيطة بمدينة برولي، غير البعيدة عن الحدود الأميركية مع المكسيك على مدى ثلاثة أيام، والتي وصلت قوتها إلى 3.‏5 درجة.

واستطاع الباحثون من خلال طريقتهم العلمية الجديدة الكشف عن 36 هزة أرضية وقعت في الساعات العشر السابقة للهزة الرئيسية.

كما حصل الباحثون على معلومات جديدة عن آثار للهزات الأرضية، حيث كان من المعروف من قبل على سبيل المثال أن الهزة الأرضية التي تعرضت لها بلدة كوكابا في شبه جزيرة بايا كاليفورنيا عام 2010 والتي بلغت قوتها 2.‏7 درجة، تسببت في هزات أرضية أخرى على بعد 175 كيلومتراً، حيث اكتشف روس وزملاؤه أن هذه الهزة تسببت في هزات أخرى على بعد 275 كيلومتراً.