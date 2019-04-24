شاهد بالفيديو.. ماذا فعلت قطة بـ6 كلاب!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة في احدى شوارع تركيا قطة وهي تخرج عن المألوف وتواجه 6 كلاب بشجاعة، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية".

وأضافت الصحيفة أن القطة دخلت في مواجهة استثنائية مع 6 كلاب، ثم حسمت المواجهة لصالحها.

وكانت القطة مستلقية على سلم أحد المحلات التجارية خلال فترة الليل فيما كان الشارع فارغا، ثم تقدم صوبها كلبان كأنهما يقومان بتحسسها وشمها، فما كان من القطة إلا أنها ارتمت بعنف صوبهما حتى ابتعدا عنها، وبعد لحظات ظهرت 3 كلاب أخرى في نفس المكان، لكنهم ابتعدوا جميعا وهم يركضون جراء إقدام القطة.

وإلى جانب الكلاب الخمسة التي ابتعدت بسبب هجوم القطة، ظهر كلب سادس في المكان ثم حاول التوقف للحظات، لكنه لم ينجح بدوره في إخافة القطة التي ركضت وراءه بعنف دون خوف، فما كان منه إلا أن يفر هارباً من المكان.