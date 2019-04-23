طريقة لأكل الموز تقي من الجلطات الدماغية.. والاكتئاب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد علماء وأطباء دماغ في جامعة ويست كينسل الأميركية أن الموز يقي من الجلطات الدماغية بحسب طريقة تناوله.

وقال العلماء، من خلال بحث أجروه على الفئران، نشرته مجلة "تيست" الطبية، إن أكل الموز في الليل يحمي الإنسان من أمراض عديدة أهمها الجلطات الدماغية، خاصة للمعرضين لهذه الإصابة بحسب السجل العائلي.

وأضاف العلماء أن الأبحاث التي أجريت على مدار عام كامل أكدت أن الموز يُعَدُّ مصدراً لفيتامين ب6 المُهمّ لوظائف الدّماغ وتطوّره، كما أنّه يحتوي على الحمض الأميني التريبتوفان (Tryptophan) الضروريّ لصناعة الناقل العصبي السيروتونين المعروف بهرمون السّعادة.

وجاء في تقرير البحث "إنّ قشرة الموز أيضاً تحتوي على مواد غذائيّة مُكمّلة للثمرة، ولذلك فإنّ أفراد العديد من المناطق الآسيويّة كالهند يتناولون قشرة الموز، ومن فوائدها الصحية أنها تخفف من الاكتئاب".

وبحسب دراسة تايوانيّة سابقة فإنّ غلي قشرة الموز وشرب مائها يومياً أو عدّة مرّات في الأسبوع يُخفِّف الاكتئاب، وإمكانية التعرض للجلطات الدماغية، نظراً لأنّ قشرة الموز غنيّةٌ بالسيرتونين؛ فمستويات السيرتونين القليلة في الدّماغ تُعَدُّ أحد الأسباب الرّئيسة للاكتئاب.