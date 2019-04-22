جينيفر لوبيز: هكذا خسرت وزني الزائد خلال 10 أيام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت النجمة العالمية جينيفر لوبيز انها امتنعت كليا عن تناول السكر والنشويات لمدة عشرة ايام متواصلة.

وأضافت لوبيز في حديث لبرنامج تلفزيوني إنها عانت من أعراض سلبية شديدة للغاية بسبب امتناعها عن تناول السكر منها وجع الرأس والشعور بالإدمان على السكر.

واعترفت لوبيز انها كانت تنتظر موعد تناولها السكر خلال فترة الحمية خصوصاً في اليوم الخامس إلا أن هذه الرغبة ظلت تتراجع ولم تعد شديدة في نهاية الحمية.

يذكر أن السكر يوجد بشكل طبيعي في الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات مثل الفواكه، الخضار، الحبوب ومنتجات الألبان.

ووفق خبيرة التغذية جيسيكا كوردينج، يهضم الجسم هذه الأطعمة ببطء شديد، والسكر الموجود فيها يساعد في تزويد الفرد بالطاقة.

ولكن المشكلة هي أن تناول الكثير من السكر يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل السمنة ومرض السكري. كما أن السكر المُضاف هو أيضاً نوع من الإدمان.