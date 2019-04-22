إليك قائمة كاملة بالمأكولات والمشروبات التي ترفع ضغط الدم

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قائمة تعدد كل أنواع الأطعمة المشروبات التي تزيد من احتمالات ارتفاع ضغط الدم، محذرة المرضى من تناولها، لتفادي الوقوع في مآزق صحية لا تحمد عقباها.

وفي قائمة المأكولات والمشروبات التي حذرت منها الدراسة جاءت المعلبات على أنواعها في الدرجة الأولى، لتشترك ومعظم بقية التصنيفات في السبب ذاته وهو احتواؤها على معدلات عالية من الصوديوم، الذي يعد المسبب الأول لارتفاع ضغط الدم.

وأوردت الصحيفة أنواع الأطعمة والمشروبات على الشكل التالي:

- الأجبان

- الكاندي

- المشروبات الغازية

- مشروبات الطاقة

-خلطات منكهات الأطعمة المعروفة بالـ "ٍSauses"

- الفطائر

- زبدة الفول السوداني

-القهوة

-الشوربة الجاهزة

- المأكولات المقلية

- المأكولات الصينية

- الفوشار "البوب كورن"

- الحليب كامل الدسم

- البطاطا المقلية

- الملفوف المخلل

- الكعك المملح الجاف

- المأكولات المخبوزة

- المعجنات

- السكر المكرر

- معلبات الخضروات

- جلد الدجاج

- دوناتس Doughnuts