التمارين الرياضية قد تزيد الوزن!

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

يشكو ابعض من زيادة الوزن على الرغم من التزامهم بالذهاب للصالة الرياضية، إلا أن العلماء وجدوا تفسيرا للموضوع، حيث أشار أحد الأبحاث إلى أن التمرينات الرياضية قد تؤدي إلى زيادة الوزن لدى الأشخاص.

حيث قامت مجموعة من المتطوعين بزيادة أحجام حصة الطعام بمقدار الربعد بعد تمرين رياضي قوي، حيث يعتقد الباحثون أن الناس يفرطون في الأكل بعد القيام بالتمارين الرياضية لأنهم يعتقدون أنهم يستحقون ذلك.

وهذا قد يفسر لماذا قد يكافح الناس لفقدان الوزن حتى بعد ممارسة الرياضة بانتظام.

وتم إجراء البحث من قبل جامعة لوبورو، وقال مؤلف الدراسة والمحاضر في التغذية الدكتور لويس جيمس، عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن فإن العامل الحاسم هو كم نأكل بغض النظر عن ما نأكله".

واشترك في هذه الدراسة 40 متطوعا، نصفهم من النساء، يقومون بتمارين الآيروبيك 3 مرات على الأقل في الأسبوع.

وتم وزن المشاركين وسؤالهم عن الكمية التي يتناولونها بعد التمرين وفي "يوم الراحة".

واختار الأفراد حجما أكبر بزيادة قدرها 24 في المائة في محتوى الطاقة من الطعام الذي يتم تقديمه بعد التمرين.

وهذه الزيادة في استهلاك الطاقة المخطط لها قد تخفف من توازن الطاقة السلبي الناجم عن ممارسة الرياضة، وبالتالي قد تقلل من فرص فقدان الوزن مع ممارسة التدريب باستمرار.

ووجد الباحثون أن المشاركين زادوا من حصتهم في وقت الغداء بمقدار 150 سعرة حرارية بعد التمرين، ويحذر العلماء من القيام بذلك في العشاء.

كما ارتفع استهلاك الشوكولاتة بنسبة 20 في المائة بنسبة أكبر بقليل لدى النساء من الرجال.