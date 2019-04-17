عامل فقير يتبرع بـ27 ألف دولار.. للفقراء!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كرمت السلطات الصينية عامل نظافة من شنيانغ في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين، لتبرعه بجزء كبير من راتبه لعشرات الأطفال الفقراء طوال الثلاثين عاما الماضية، وذلك كما ذكرت موقع "أوديتي سنترال".

وأضاف الموقع أن تشاو اعتاد التبرع بجزء كبير من راتبه المتواضع للأطفال الفقراء وذلك على الرغم من وضعه المعيشي الصعب.

وعلى الرغم من أن عامل النظافة الخمسيني كان يحصل على راتب شهري قدره 2000 يوان، "300 دولار أميركي"، وكان يسكن هو وأسرته في منزل متواضع للغاية، إلا أنه كان دؤوب على مساعد الأطفال الفقراء.

وكان الرجل قد عاش فترة طفولة صعبة، بعد فاة والده، واصابة والدته بمرض عقلي، وهو ما أثر في نشأته، ما اضطره إلى العمل منذ الصغر وتحمل مسؤولية عائلته الصغيرة.

وكانت زوجته تسأله دائما عن سبب إعطائه المال للأطفال بينما أسرته في أشد الحاجة إليه، فأخذها إلى قرية جبلية لرؤية الأطفال الذين كان يتبرع لهم، وبعد أن اطلعت على ظروف معيشتهم تمكنت من فهم الأسباب.