رائحة الشوكولا تساعد في الإقلاع عن التدخين

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تتعدد أساليب الإقلاع عن التدخين ومنها ما يعتمد على اللبان المحتوي على النيكوتين، أو اللصاقات أو السيجارة الالكترونية، إلا أن دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة بطرسبرغ بينت أن استنشاق روائح معينة كالشوكولا والنعنع والتفاح قد تساعد المدخنين على الإقلاع عن التدخين.

وقال الدكتور مايكل سافيت الذي قاد الدراسة، إن التجربة اعتمدت على الروائح كطريقة مساعدة على الإقلاع عن التدخين أو التخفيف منه.

وشملت الدراسة 232 مدخنا، قاموا باستنشاق روائح انقسمت إلى 3 تصنيفات، الاولى اعتمدت على روائح شهية أو محببة، الثانية كانت رائحة التبغ، والثالثة رائحة حيادية غير قوية.

وطلب من المدخنين إشعال سيجارة بعد ذلك دون تدخينها، وبعد 10 ثوان طلب منهم تقدير حاجتهم للتدخين في مقياس يبدأ من الرقم 1 حتى 100.

وتوصلت النتائج إلى أنه بغض النظر عن الرائحة، انخفضت الرغبة بالتدخين بعد استنشاق الروائح، إلا أن المجموعة التي استنشقت روائح الشوكولا أو النعنع أظهرت نسبة متدنية جدا في الحاجة للتدخين مرة أخرى.

وعلى الرغم من أن السبب غير واضح إلى الآن الدكتور سافيت يقترح أن هذه الروائح تحكمت بحاجة الجسم للنيكوتين وطلبه له وبالتالي يمكن ان تساعد الروائح في الإقلاع عن التدخين.