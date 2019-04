"كاتدرائية نوتردام" تتصدر "تويتر".. وسياسيون وفنانون ومغردون يعبرون عن حزنهم

تصدر وسم #كاتدرائية_نوتردام، باللغتين العربية والانكليزية، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث عبر الكثير من السياسيين والفنانين والمغردين من مختلف أنحاء العالم، في حساباتهم الشخصية، عن حزنهم وأسفهم جراء الحريق الذي اندلع في واحد من أشهر الصروح في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان أول تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حسابه على "تويتر"، أمس: "أنا حزين الليلة لرؤية هذا الجزء منا يحترق". وأضاف اليوم: "سوف نعيد بناءها كلنا معا.. إنه جزء من مصيرنا الفرنسي".

وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تضامن الإمارات مع فرنسا بعد وقوع الحريق في الكاتدرائية، واصفا ليلة أمس بـ "الحزينة"، وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "ليلة حزينة.. شهدها العالم باحتراق كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس.. نقف متضامنين ومتعاطفين مع فرنسا قيادة وشعباً لخسارة أحد أعرق وأشهر معالم التراث الإنساني العالمي.. هذه المنارات كانت وستظل توحد الشعوب وتجمعهم على الخير".

من جانبه قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مباشرة عقب اندلاع الحريق:"مشهد النيران الهائلة في كاتدرائية نوتردام في باريس مروع للغاية.. يجب أن نتصرف بسرعة".

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!