سلطان القاسمي يصدر مرسوما بشأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم - رقم / 11 / لسنة 2019 م - على أن يعاد تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة من الدوائر والهيئات والمجالس الآتية..

مكتب سمو الحاكم والديوان الأميري ودائرة المالية المركزية ودائرة الموانئ البحرية والجمارك ودائرة الأشغال العامة ودائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية ودائرة الثقافة ودائرة الخدمات الاجتماعية ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الموارد البشرية ودائرة التخطيط والمساحة ودائرة الإسكان ودائرة شؤون الضواحي والقرى ودائرة الطيران المدني ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية ودائرة العلاقات الحكومية ومجلس الشارقة للإعلام ومجلس الشارقة للتعليم وهيئة الإنماء التجاري والسياحي وهيئة الشارقة الصحية وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة مطار الشارقة الدولي وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.