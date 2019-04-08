سماح أنور: تمنيت لو أني ذكر لا أنثى

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت الفنانة المصرية سماح أنور، أنها كانت تتمنى أن تكون ذكرا بسبب شعورها بالانزعاج من نظرة المجتمع للأنثى.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: "مجرد أنها ست تبقى مستباحة أو تابعة والكلام ده كله مغلوط.. عشان كده بتمنى إني أكون ولدا".

وأشارت أنور إلى أنها لم تتزوج سوى مرة واحدة، وأن كل ما تردد عن زواجها أكثر من مرة ليس له أساس من الصحة، وأن سبب عدم تكرارها لتجربة الزواج هو شعورها بالسعادة الكبيرة عندما تكون بمفردها، فضلًا عن تعودها على العيش بمفردها، وعلقت بالقول: "أنا معنديش مشكلة إني أكمل حياتي من غير زواج أو حب".

وأكدت الممثلة المصرية سماح أنور في حوار مع برنامج "شيخ الحارة" عبر فضائية "القاهرة والناس"، ان علاقتها بالنجم سمير صبري هي حقيقية، وهي بالفعل تحمل مشاعر حب تجاهه، ولكنه حب من نوع آخر. مشيرة الى أن هناك مشروع زواج بينهما منذ سنوات ولكنه لم يكتمل، وأن علاقة الصداقة مازالت مستمرة بينهما.