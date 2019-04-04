بالصور.. أم تقهر أسداً وتنقذ طفلها من بين أنيابه!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أنقذت أم كندية طفلها من أنياب أسد، بينما كان يلعب في حديقة منزلهم الخلفية في منطقة بحيرة كاويتشان بفانكوفر، وذلك كما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الأم تشلسي بروملي قفزت على ظهر الأسد وفتحت فكيه بيديها بعد أن فوجئت به وهو يطبق بأنيابه على رقبة طفلها زاك، البالغ من العمر 7 سنوات.

وكان الأسد الجبلي قد قفز فوق السياج الذي يفصل حديقة المنزل عن الأرض الخلاء الواقعة خلف المنزل، وحاول إطباق أنيابه على رقبة الطفل، غير أن غطاء الرأس المرفق بالسترة التي كان يرتديها دفع الأسد لأن يطبق فكيه على ذراع الطفل، وأثناء مراقبة الأم لطفلها فوجئت بالموقف فقفزت سريعا على ظهر الأسد وفتحت فكيه بيديها لتنقذ طفلها.

وقد تعرض الطفل لاصابات وجروح في رأسه ورقبته وذراعه إثر هجوم أسد الجبل المعروف باسم "كوغر".