هذه العادات تسرع الموت إحذروها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تمكّن باحثون أميركيون من تحديد 5 عادات شائعة ، يبدو أنها مرتبطة بقصر العمر، إستناداً إلى موقع "Science Alert" :

إحتساء المشروبات السكرية

تؤثر المشروبات الغازية والعصائر وغيرها من المشروبات المحلّاة، سلباً بشكل كبير على الجسم، حيث أشارت الدراسات إلى أنها تزيد من احتمال الموت المُبكر لتسببها في مشكلات مثل اضطرابات القلب.

التدخين

يرتبط التدخين ارتباطاً وثيقاً للغاية بالموت المُبكر، حيث أنّه إضافةً إلى تسببه في الإصابة بالسرطان، فإنه يؤدي إلى أمراض القلب، والسكتة الدماغية، وأمراض الرئة، والسكري، والانسداد الرئوي المزمن، التي تشمل التهاب الشعب الهوائية المُزمن، وفق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

الجلوس لفترة طويلة

وجد العلماء أنّ نظام الحياة المستقرّ لفترات طويلة أمر مروّع بالنسبة للصحّة، حيث أشارت الكثير من الأبحاث إلى أنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ويؤدي إلى تلف الدماغ، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بالخَرَف، وجميعها أمراض ترتبط بشكل وثيق بالموت المُبكر.

زيادة الوزن أو نقصانه

يبدو أنّ الذين يزيد وزنهم أو يقلّ عن المعدل المتوسط، يواجهون خطراً كبيراً للوفاة المُبكرة نتيجة مجموعة من الأسباب، ترتبط بالأساس بصحّة القلب والإصابة بالسكري.

الإفراط في الكحول

لم يتمكن العلماء من تحديد الارتباط الدقيق بين المشروبات الكحولية والموت المُبكر، إلّا أنّ العديد من الدراسات كشفت أنّ الإفراط في شرب الكحول يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحّية، من بينها الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والجهاز التنفسي.