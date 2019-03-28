توقعات بطقس غائم مع احتمال سقوط أمطار غدا

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام إلى غائم أحيانا على بعض المناطق الجنوبية مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة صباحا والرياح معتدلة السرعة بوجه عام.

الرياح شمالية شرقية - شرقية / 20 - 30 كم/ ساعة تصل إلى 38 كم/ساعة على البحر.. والموج في الخليج العربي يكون متوسطا.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:29 والمد الثاني عند الساعة 07:32، أما الجزر الأول عند الساعة 14:28 والجزر الثاني عند الساعة 23:26.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:21 والمد الثاني عند الساعة 04:53 الجزر الأول عند الساعة 10:36 الثاني عند الساعة 00:19.