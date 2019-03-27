محمد بن زايد و الرئيس المصري يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين

المصدر: الاسكندرية - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم، في قصر رأس التين، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بهدف تطوير ورفع مستوى التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين وتأطير وتنسيق مختلف جوانبه.

شملت مذكرات التفاهم التي وقعها الجانبان مذكرة تفاهم في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية و مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصفات القياسية والتشريعات الفنية. وقعهما من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومن الجانب المصري وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان والتشييد و البنية التحتية وقعها من جانب الدولة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ومن الجانب المصري وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار.

شهد مراسم توقيع مذكرات التفاهم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية و الإنسانية، و سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي وسفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية جمعة مبارك الجنيبي ومدير تنفيذي في ديوان ولي عهد أبوظبي سلطان راشد الشامسي ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية محمد العبار. ومن الجانب المصري .. رئيس ديوان رئاسة الجمهورية مصطفى شريف محمود ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة المصرية.