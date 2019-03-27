علي الديك يتشاجر مع اعلامي لبناني بسبب الجولان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تشاجر المغني السوري علي الديك مع الإعلامي اللبناني سلام زعتري خلال استضافته في البرنامج الفني "منا وجر"، أمس، وذلك بسبب سؤال من المذيع عن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الجولان.

وكان مقدم البرنامج بيير رباط وجه للديك، قبل نهاية الحلقة، سؤالا عن رأيه بقرار ترامب الأخير حول اعتراف الولايات المتحدة بسيادة اسرائيل على الجولان المحتلة، وما إن بدأ الديك بالكلام مجيبا، حتى تدخل الزعتري مقاطعا وقال إن "النظام السوري باع الجولان".

وأثارت مداخلة الزعتري غضب الديك الذي قرر الانسحاب من الحلقة قائلا "ما بسمح لحدا يحكي عن بيي".

واصر الديك على الانسحاب من البرنامج إلا أن الزعتري نهى الجدال الحاد بانسحابه هو.

وبعد انسحاب الزعتري، عاد الديك إلى الغناء بعد تأكيده أنّ "سورية لا تبيع كرامتها ولن تتنازل عن الجولان ".