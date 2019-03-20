اليوم العالمي للسعادة.. ما قصته ولماذا هذا التاريخ؟

المصدر: ديما منصور . هيا بجبوج - دبي

يتم الاحتفال باليوم الدولي للسعادة في جميع أنحاء العالم كل يوم 20 مارس، وطرح فكرة تحديد يوم عالمي للسعادة الناشط والفيلسوف والمستشار الخاص للأمم المتحد جايمي ليان لإلهام الناس جميعا حول العالم للاحتفال بالسعادة في يوم مخصص لها، وتعزيز حركة السعادة العالمية.

ففي عام 2011، طرح ليان فكرة تحديد يوم عالمي جديد يتم الاحتفال به عالميا لكبار مسؤولي الأمم المتحدة، لدعوة الناس لتذكر الأسباب التي تجعلهم سعيدين، ليكون يوما للسعادة حول العالم.

وقام ليان بحملة ناجحة لتوحيد تحالف عالمي يضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، وحصل على موافقة الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، بان كي مون ، لدعم مفهوم إنشاء يوم تقويمي رسمي جديد للأمم المتحدة معروف باليوم الدولي للسعادة.

وحدد قرار الأمم المتحدة 66/281 "اليوم العالمي للسعادة" ، والذي تم تبنيه في النهاية بالإجماع من جانب جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة في 28 يونيو 2012.

واختار جايمي ليان تاريخ 20 مارس على اعتباره يوافق يوم الاعتدال الربيعي، وهي ظاهرة عالمية تحدث حول العالم في الوقت نفسه وبذلك سيشعر العالم حول العالم جميعهم بالشعور نفسه في نفس الوقت، ويحدث الاعتدال في اللحظة التي تمر فيها خط الاستواء للأرض من خلال مركز قرص الشمس، ويمثل نقطة النهاية في نصف الكرة الشمالي والنقطة الخريفية في نصف الكرة الجنوبي.

وتم الاحتفال بأول يوم دولي للسعادة في 20 مارس 2013.

أسعد بلد في العالم

ووفقا لتقرير السعادة لعام 2018، تعد فنلندا أسعد بلد في العالم، وتحتل النرويج والدنمارك وأيسلندا وسويسرا مراكز متقدمة في تقرير الدول الأسعد في العالم.

وسم #يوم_السعادة_العالمي

وتصدر وسم #يوم_السعادة_العالمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باللغتين العربية والانكليزية، حيث شارك الوسم آلاف المغردون، وعبر كل منهم عما تعنيه السعادة بالنسبة له.

وبالنسبة لغالبية المغردين فإن السعادة لا ترتبط بيوم محدد، وأن الإنسان يجب أن يقف كل يوم مع نفسه ليكتشف ما هو سر السعادة، مشيرين إلى أن إسعاد الآخرين هو أسمى وأجمل درجات السعادة.

وقال أحد المغردين: "#يوم_السعادة_العالمي هو ليس يوما محددا نتذكر فيه السعادة وأبعادها وإنما هي وقفة مع النفس بأن #سعادة الآخرين ومشاركتهم في الحياة هي أجمل عناوين السعادة".

وقال آخر: "السعادة ليست محصورة بيوم السعادة كل يوم تعيشه بروح التفائل والرضى والطمأنينة".

كما وجد العديد من المغردين أن السعادة هي قرار داخلي ينبع من الشخص ذاته، فقال أحدهم: "في #يوم_السعادة_العالمي أتمنى لكم أن تكونوا سعداء في حياتكم العملية والمهنية، واعلموا بأن السعادة قرار داخلي ينبع من الشخص وأعظم عمل تقوم به هو إسعاد الآخرين من حولك".

من جانبهم عبر بعض المغردين عن أن الشعور بالرضا هو سر السعادة الحقيقية، فقالت إحى المغردات: "السعادة شعور داخلي في الإنسان يتحقق فى حالة الرضا التام عن مايدور من حوله من امور الحياة".

وقالت أخرى: "قد لا تكون جميع أيامنا جيدة وجميلة، ولكن هناك دوماً شيء جميل في كل يوم نعيشه، فالرضا يخلق السعادة".

فيما وجد مغردون أن السعادة الحقيقية تكمن باستمتاعنا بما نملك وليس بمقدار ما نملك، فقال أحدهم: "السعادة ليست بمقدار ما نملك من الأشياء، بل بمقدار ما نستمتع به في حياتنا بما نملكه، فهذه هي السعادة الحقيقية".

وأشارت، من جهتها إحدى المغردات، إلى أن للسعادة مفعول عكسي وأن الإنسان يستطيع نقل السعادة للآخر عندما يُسعد هو نفسه، فقالت "اذا أسعدت نفسك ..فستسعد الآخرين".

وفي السياق ذاته، أشار مئات المغردون إلى أن السعادة تكمن بالقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة فقال أحد المغردين: "عندما يتحدثون عن السعادة سأكتفي بذكر أسعد شعوب الأرض نحن وقيادتنا الرشيدة هي سر سعادتنا بعد الله عز وجل".