4 عادات يومية تزيد مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.. تعرف إليها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر موقع "فوكس نيوز" بحثا علميا يشير إلى أربع عادات لها تأثير سلبي كبير على ضغط الدم وهي:

فقد يمكن للأشخاص الذين يستخدمون الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، كتلك التي تستعمل لعلاج الأوجاع والآلام البسيطة، أن يلاحظوا ارتفاعا في ضغط الدم لديهم.

ويقول الأطباء إن العقاقير المضادة للالتهابات أو الاحتقان، أو تلك المستخدمة في تحديد النسل، بالإضافة إلى أدوية السرطان والمنشطات، يمكن أن تساهم في زيادة ضغط الدم.

كما يساهم الكافيين الموجود في القهوة ومشروبات عدة أخرى، في ارتفاع ضغط الدم. ومن هنا ينصح الأطباء بألا تتجاوز نسبة الكافيين اليومية 300 ميلي غرام، أي حوالي فنجانين إلى 3 من القهوة يوميا.

وأكد الباحثون أن المكملات الغذائية وبعض مكونات الطعام يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، كما قد تحتوي بعض الأطعمة، مثل الأجبان واللحوم المعالجة، وحتى منتجات الصويا، على مستويات عالية من التيرامين، وهذه المادة يمكن أن تتفاعل مع مضادات الاكتئاب مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

ويخطئ كثير من الناس في قراءة ضغط الدم عبر أجهزة تستخدم في المنازل، وبناء على هذه القراءات يتخذون قرارات علاجية قد تؤتي نتائج عكسية.

وينصح الأطباء بقياس ضغط الدم في البيت بعد التبول، وتجنب التدخين أو الكافيين لمدة 30 دقيقة، فضلا عن الجلوس بهدوء لبضع دقائق قبل بدء القياس.