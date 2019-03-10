حمدان بن محمد: نتائج تجارة دبي الخارجية غير النفطية يعكس عمق الروابط التي تجمعنا بشركائنا التجاريين حول العالم

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عبر حساب سموه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، اطلعت اليوم على نتائج تجارة دبي الخارجية غير النفطية للعام 2018 التي واصلت أدائها القوي بتحقيق 1.3 تريليون درهم ما يعكس عمق الروابط التي تجمعنا بشركائنا التجاريين حول العالم.

وأضاف سموه "النتائج القوية تدعم أهداف وثيقة الخمسين نحو إقامة خط دبي للحرير توازياً مع العمل على تأسيس أول منطقة تجارية افتراضية في المنطقة، ترسيخاً لمكانة الإمارة كمحطة عالمية لخلق الفرص الاقتصادية".

واختتم سموه قائلاً "قطاع التجارة أحد أعمدة منظومتنا الاقتصادية والعمل مستمر لتعزيز قدراته بتوظيف أحدث التقنيات وتزويده بأرقى الخدمات تأكيداً لدور دبي كحلقة وصل رئيسة لحركة التجارة العالمية".