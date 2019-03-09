قبل أن تحكي ما فعل بك المشيب.. إقرأ كيف تؤخره

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أثبتت دراسات حديثة أجراها باحثون حول العالم أن بعض أنواع الأطعمة تساهم في تأخير ظهور الشعر الأبيض، حتى في حال وجود العوامل الوراثية، والنفسية، والخارجية التي تقف وراء ظهوره.

ونصح خبراء التغذية والعناية بالبشرة بإدراجها بشكل يومي ضمن النظام الغذائي، وهي:

البروتينات:

تناول اللحوم البيضاء، والأسماك الدهنية، والبقول، والبيض، كونها تحتوي على البروتينات وتلعب بنوعيها الحيواني والنباتي دوراً أساسياً في الحفاظ على صحة الشعر وإبعاد شبح الشيخوخة عنه.

الفيتامينات:

تساهم الفيتامينات من فئة A، وC، وE بلعب دور أساسي في مساعدة الخلايا على التجدد وتقوية الشعر. تناولوا يومياً الفاكهة والخضار الغنية بالفيتامينات مثل الحمضيات، والخضار الخضراء، والجزر، واليقطين... فالخيارات المتوفرة عديدة في هذا المجال.

المكسرات والبقول:

مفيدة جداً للشعر، فالمكسرات مثل الجوز، واللوز، والبندق غنية جداً بالفيتامينات والمعادن التي تعزز نمو الشعر وتحميه من الشيب. كما أنها غنية بمادة الزنك الذي يساعد على إنتاج الكيراتين، وهو بروتين تتكون منه ألياف الشعر بنسبة 97%. ويساهم الزنك في زيادة قوة الشعر وتأخير شيخوخته. أما بالنسبة للبقول، فهي غنية بالمعادن التي تساهم في تعزيز قوة الشعر وحمايته من الشيخوخة.