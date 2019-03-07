قرقاش: أساس أزمة الأخوان المسلمين هو تَبَنّي العنف ضد الدولة والمجتمع

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

أفاد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم، إن أساس أزمة جماعة الأخوان المسلمين هو تبني العنف ضد المجتمع والدولة، مشيرا إلى تشتت الجماعة نتيجة لخيارات المواجه العنيفة التي استقرت عليها.

وقال قرقاش، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يعيش الإخوان المسلمون تحديا وجوديا بأبعاد تاريخية في مصر الشقيقة، وأساس الأزمة تبني العنف ضد الدولة والمجتمع، توجه يائس وليد الرفض الشعبي لحكم الإخوان، ولا مبالغة ان توظيف العنف في معركتهم السياسية كرّس كراهية غير مسبوقة تجاه الجماعة في الشارع المصري".

وأضاف قرقاش: "وعلى الصعيد السياسي تشتتت الجماعة نتيجة لخيارات المواجهة العنيفة التي استقرت عليها، وغدت في مرحلة انعدام توازن فيما يتعلق بقياداتها وتوجهاتها، والواضح أن الرفض الشعبي للإخوان وتبنيهم للعنف والإرهاب لن يعوضه الضجيج الإعلامي الممول خارجيا".