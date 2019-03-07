باكستان تشكر الإمارات على مساهمتها في تخفيف التوتر مع الهند

المصدر: اسلام آباد - وام

وجه وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي الشكر إلى دولة الإمارات على مساهمتها المقدرة في تخفيف حدة التوتر بين بلاده والهند بعد هجوم بولواما في شطر كشمير على الجانب الهندي.

وقال، في تصريحات عقب حضوره المؤتمر الوطني للتعاون الاقتصادي الباكستاني الصيني في إسلام آباد أمس، إن دولة الإمارات تؤيد مبدأ الحوار وتعتبره ضروريا لمعالجة جميع القضايا العالقة بهدف تحقيق السلام والهدوء في المنطقة.

وأكد وزير خارجية باكستان أن حكومة بلاده اتخذت مبادرات أخرى من أجل السلام بعد اطلاق سراح الطيار الهندي الذي أسقط سلاح الجو الباكستاني طائرته بينها إعادة سفيرها إلى نيودلهي فيما تعتزم ارسال وفد باكستاني قريبا لبحث مشروع طريق كارتاربور بين البلدين.