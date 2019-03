شركة تبحث عن موظفين لتذوق الشوكولاتة بمبلغ مغري

تبحث شركة «مونديليز» البريطانية التي تمتلك علامات شوكولاتة كثيرة، عن أشخاص وظيفتهم «تذوق الشوكولاتة» قبل عرضها في الأسواق، مقابل راتب يبلغ 10.75 دولار في الساعة.



وجاء في الوصف المختصر للوظيفة «متذوقو الشوكولاتة سيكونون مفتاحاً لمساعدتنا على طرح منتج جديد في مختلف أنحاء العالم. المتذوق سيعطي رأيه مثل جميع الزبناء».



وتابع «يشتغل إلى جانب نحو 11 متذوقاً وشخص يشرف على الفريق. المجموعة ستتذوق وتتبادل الآراء فيما بينها لتقديم تقييم نهائي على المنتج».



وقالت الشركة إن هذه الوظائف ليست بالدوام الكامل، مشيرة إلى أنها لا تحتاج خبرة في مجال تذوق الشوكولاتة.



