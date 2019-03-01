صاحب الصورة التي أغضبت الملايين.. لهذا السبب التقطتها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف الشاب المصري، ياسر مدبولي، صاحب سيلفي حادث القطار الذي وقع الأربعاء الذي تسبب بثورة غضب عارمة ضده من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب التقاطه الصورة ومن ورائه القطار المتفحم.

وقال لقناة "العربية" إنه التقط السيلفي لكي يطمئن والده الذي قلق عليه بعد عدة اتصالات لم يستطع الرد عليها، وخشي أن يكون أصيب بمكروه بسبب تواجده في محطة القطار.

وروى ياسر الواقعة منذ البداية، وقال إنه كان عائدا من منطقة طره جنوب القاهرة مستقلا مترو الأنفاق لمحطة رمسيس، وفور خروجه من محطة المترو، شاهد سيارات الإسعاف تهرع لمحطة القطارات، ورأى سحبا كثيفة من الدخان، وعلم بوقوع حادث كبير داخل محطة القطار.

وأشار إلى أنه لم يحزن من ردة فعل المصريين وغضبهم منه على مواقع التواصل بعد الصورة، مؤكدا أنه يتفهم مشاعرهم ويقدرها.

وكانت مواقع التواصل في مصر قد تداولت على نطاق واسع سيلفي لياسر ومن ورائه القطار المتفحم وأشعلت غضب المصريين، واستفزت مشاعرهم.

وطالت الشاب انتقادات واسعة، حيث اتهمه المغردون بعدم مراعاة مشاعر أهالي وأقارب الضحايا، وطالبوا بسرعة القبض عليه ومحاكمته.