لهذا السبب يجب عدم أكل البطاطس القديمة

المصدر: برلين - د ب أ

تحتوي البطاطس التي تم تخزينها بشكل غير ملائم على مستويات سامة من السولانين حيث تتحول بعض أجزاء البطاطس إلى اللون الأخضر الخفيف، دلالة على وجوده.

يعد السولانين سما طبيعيا يتم العثور عليه تحت القشرة مباشرة، خصوصا تلك التي بها براعم بحسب ما ذكر أحد مراكز المستهلك في ألمانيا.

حيث لذا ينصح بتقشيرها قبل استخدامها مع قطع قطع كبيرة حول أي جزء به نقاط خضراء أو براعم.

ويزيد تناول البطاطس دون تقشير من خطر التعرض للسولانين الذي يمكن أن يحدث تسمما، وتشمل الأعراض الجانبية القيء والإسهال وألم المعدة وتهيج الأغشية المخاطية.

والأمر الخطير أن السولانين مقاوم للحرارة ويظل موجودا رغم الغلي أو الخبز أو القلي، وبالتالي يوصي مركز المستهلك بشراء وتخزين البطاطس في مكان لا يسمح بدخول الضوء مثل الأكياس الورقية، إذن يجب تخزين البطاطس في مكان بارد ومظلم، وإذا لم يتسن ذلك، من الأفضل شراء كميات صغيرة واستخدامها سريعا.

ويجب عدم تناول البطاطس التي بها لون أخضر في نقاط عدة أو بها الكثير من البراعم، كما أن الماء المستخدم في طهي البطاطس لا يمكن استخدامه، نظرا لأن السولانين، ينتقل إلى المياه.