شفي من السرطان.. فنبت شعر على لسانه!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

فوجئ مريض بريطاني بعد شفائه من مرض سرطان اللسان بأن الشعر آخذ ينمو على لسانه، ما تسبب في عدم قدرته على الكلام، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن ميلفين مانسل "74 عاماً"، كان يعاني من مرض سرطان اللسان، لكنه أجرى عملية جراحية لاستئصال الورم وجزء من اللسان، وهو ما تحقق وشفي من المرض تماماً.

واستأصل الجراحون الجزء الذي يحتوي على الورم السرطاني من لسان مانسل، ولكي يتمكن من الكلام، قاموا بزراعة جلد انتزع من ذراعه في لسان الرجل دون أن يقوموا بمعالجة قطعة الجلد لمنع نمو الشعر مجدداً بواسطة أشعة ليزر، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

وقال مانسل إن الجراحين طلبوا منه أن يقوم بمعالجة نمو الشعر على اللسان في مستشفى خاص، أو أن يقص الشعر، لكنه أوضح أنه لا يستطيع تأمين معالجة الحالة في مستشفيات خاصة.

وأوضح مانسل أنه استعاد القدرة على الكلام بعد دروس في مستشفى تشيرشل في أكسفورد.

وشدد مانسل على أن إزالة الشعر عن اللسان ليست عملية تجميلية، وأن بقاء الشعر لا يفقده قدرته على الكلام فحسب، بل يمنعه من النوم تقريباً بسبب شعوره بوجود شيء غريب في فمه.