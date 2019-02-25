بالفيديو.. تيريزا ماي تلعب البلياردو مع رئيس الوزراء الايطالي في مصر

شاركت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتي فى لعبة "بلياردو" بعد أن عرض عليها البدء باللعب، وكان هذا على هامش انعقاد القمة الأوروبية العربية في شرم الشيخ بمصر.

ونشر كونتي، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يقوم من خلاله بتحدي ماي للعب البليار، حيث تظهر فيه الأخيرة قائلة رداً على عرض كونتي إنه"لا أمل منها".

وعلق كونتي عى الفيديو: "Let's play pool @ theresa-may"