"واتس اب" يحذر مستخدمي "أي فون" من ثغرة خطرة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية بياناً لـ"واتس اب" يحذّر فيه مستخدمي هواتف "آي فون"، بضرورة عدم استخدام التطبيق قبل تنزيل التحديث الجديد الخاص بالتطبيق.

وأوضح "واتس اب" أن التحديث الجديد الخاص بنظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون" يُصلح عيوباً أمنية خطيرة.

وأشارت إلى أن ذلك العيب الخطير، كان يسمح لهواتف "آي فون" بتجاوز تقنيات التعرف على الوجه "فيس آي دي" أو مستشعر اللمس لبصمات الأصابع "تاتش آي دي" من الوصول إلى الرسائل الخاصة من دون إذن صاحبها.

كما تسمح تلك الثغرة الخطرة من وصول أي شخص إلى أرشيف رسائل "واتس اب" الخاص بمستخدم "آي فون".

وقالت "واتس اب" إنه ينبغي على مستخدمي "آي فون" تنزيل الإصدار الجديد الذي يحمل رقم "2.19.22" من تطبيق "واتس اب"، الذي يتضمن حلاً لتلك الثغرة الخطيرة.

وبمجرد تثبيت الإصدار الجديد، سيطلب "واتس اب" من المستخدمين ضرورة تحديد هوية المستخدم، باستخدام القياسات الحيوية الخاصة بهاتف "آي فون" سواء التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع.