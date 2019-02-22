غلق أكبر مصنع «نوتيلا» في العالم ... والسبب؟

أعلنت شركة «فيريرو» الإيطالية المتخصصة في صناعة الشوكولاته والحلويات، تعليق عمليات الإنتاج في أكبر مصنع «نوتيلا» بالعالم، حسبنا ذكرته صحيفة «ذا لوكال».

وتم تعليق الإنتاج في مصنع «نوتيلا» في منطقة نورماندي بفرنسا، المسؤول عن إنتاج ما يصل إلى ربع المبيعات العالمية من الشوكولاته الشهيرة بسبب «سوء الجودة».

وأعلنت شركة «فيريرو» أنها قررت وقف الإنتاج مؤقتاً في مصنعها «فيليرز إيكاليس» بشمال فرنسا «كإجراء احترازي».

وقالت الشركة في تعليقها:«يمكننا أن نؤكد على أن الوضع الحالي لم يؤثر على أي من أنواع المنتجات المعروضة للبيع».

وسيؤدي الإغلاق المؤقت إلى تمكين الخبراء من إجراء التحقيقات اللازمة بشأن جودة المواد المستخدمة في إنتاج شوكولاته «نوتيلا»، وستعرف النتائج بحلول نهاية الأسبوع الحالي.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن كشف مسؤولو ضبط الجودة خللاً معيناً في أحد المكونات المستخدمة في «نوتيلا» وشوكولاته «كندر بوينو».