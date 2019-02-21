حفل زفاف تحوّل الى مجزرة

أعلن مسؤول هندي مصرع 13 شخصاً، وإصابة نحو 19، إثر دهس شاحنة مسرعة موكب زفاف، بولاية راجاستان، شمالي الهند.

وقال شيام سينغ راجبوروهي، حاكم مقاطعة "براتابغراه"، حيث وقع الحادث، يوم الثلاثاء: "إن شاحنة مسرعة دهست موكب زفاف، ممّا أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الفور، فيما توفي 4 آخرون بعد نقلهم لأحد مستشفيات المنطقة".

وأضاف أن 19 شخصاً أصيبوا إثر الحادث، ويتلقون العلاج اللازم في المستشفى.

وأطلقت الشرطة الهندية عملية بحث عن الجاني الذي لاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة.

ونقلت صحيفة "إنديا توداي"، عن فيجيابال سينغ ساندو، نائب مدير الشرطة المحلي، قوله: "يبدو أن سائق الشاحنة لم يتمكن من رؤية الموكب أمامه".