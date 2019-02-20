الكويت تلغي ملصق الإقامة من الجوازات

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الشيخ خالد الجراح، قراراً وزارياً يقضي بإلغاء ملصق الإقامة من جوازات سفر الوافدين، واستبداله بالبطاقة المدنية، وذلك في إطار عمليات التطوير والتحديث التي تشهدها مختلف إدارات وزارة الداخلية الكويتية.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية الكويتية، اللواء طلال معرفي، إنه بموجب القرار الجديد لن يكون هناك ملصق للإقامة في جوازات سفر الوافدين، وان البطاقة المدنية ستتضمن كل البيانات الشخصية اللازمة لحاملها.

وأوضح أن تنفيذ المشروع سيرى النور قريباً بعد الانتهاء من ترتيبات خاصة مع المعلومات المدنية وسفارات الدول في البلاد وشركات الطيران، لافتاً إلى أن الوزارة تجهز حالياً لحملة توعية ستسبق تطبيق القرار ليصبح الجميع على علم تام به.

وأكد معرفي أن مزايا القرار الجديد عديدة، وبتطبيقه تنتفي جدوى احتفاظ الكفلاء بجوازات سفر الوافدين، وتنتهي تلك المشكلة الشائكة، وكذلك لن تستهلك صفحات جواز السفر بملصقات الإقامة، مشيراً إلى أن القرار لن يشمل الإقامات المؤقتة أو إشعارات المغادرة.