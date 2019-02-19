شرطة تفشل في إنقاذ رضيعة فتستعين بسجناء

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

فشلت الشرطة الأميركية في ولاية فلوريدا في إنقاذ رضيعة حُبست بداخل سيارة، فلم تجد إلا اللجوء إلى سجناء لديهم الخبرة في فتح وسرقة السيارات من دون مفاتيح.

ووثقت شادو لانتري، والدة الطفلة الرضيعة، التي حبسها والدها في السيارة عن طريق الخطأ بعد نسيانه المفاتيح بالداخل وإغلاق السيارة، عملية الاستعانة بالسجناء لإنقاذ ابنتها بعدما عجزت الشرطة عن ذلك.

ووفقاً لمقطع فيديو بثه موقع صحيفة "يو اس ايه توداي" الأميركية على "يوتيوب"، بعد انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد استعانت الشرطة بخمسة سجناء، وقام أحدهم بفتح السيارة وإنقاذ الرضيعة.

وقالت والدة الطفلة إن عملية الإنقاذ على يد السجناء لم تستغرق سوى أقل من خمسة دقائق فقط.

تجدر الإشارة إلى أن السجناء الخمسة كانوا يقومون بإصلاح الطرق بالقرب من موقع الحادثة، ولدى علمهم بحبس الرضيعة، توجهوا على الفور إلى موقع السيارة وعرضوا المساعدة بحضور الشرطة.