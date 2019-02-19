سجين يقتحم سيارة لإنقاذ رضيعة

استخدم سجين في ولاية فلوريدا مهاراته الخاصة ليقتحم سيارة متوقفة وينقذ طفلة عمرها عام واحد حُبست بداخلها.

وتمكن السجين وأربعة آخرون من رفاقه المدانين بجرائم من مستوى منخفض في مقاطعة باسكو بالقرب من تامبا في فلوريدا من اقتحام السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في) لإنقاذ الطفلة التي حبست بالداخل بطريق الخطأ.

وأظهر مقطع فيديو الأشخاص الخمسة يرتدون زي السجن ويستخدمون شماعة ملابس لفتح قفل السيارة.

وكان السجناء يقومون بأعمال إصلاح لجزر وسطى في الطريق بالقرب من السيارة المتوقفة، عندما هرعوا مع مرافقيهم لتقديم المساعدة، وفقا لقناة «كيه.إيه.بي.سي».