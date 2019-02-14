يختطف نفسه للحصول على100 ألف دولار

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، أن شخصاً ادعى اختطافه بعد الاتفاق مع أصدقائه للحصول على 100 ألف دولار أمريكي من والده، في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد.

وقال بيان لوزارة الداخلية إن "شخصا أبلغ مكتب مكافحة الإجرام في منطقة المنصور التابعة إلى مديرية مكافحة بغداد، عن تعرض ابنه إلى حادث خطف، وبعد جمع المعلومات والتحري من المصادر السرية ومشاهدة كاميرات المراقبة تم التوصل إليه".

وأضاف "بعد التعمق بالتحقيق معه تبين أنه لم يتعرض إلى حادث خطف، وأنه اتفق مع أحد أصدقائه لإخفائه عن الأنظار لإيهام ذويه بأنه مخطوف"، وفق "روسيا اليوم"

وأشار البيان إلى أن "الابن كان يريد مساومة والده على مبلغ قدره 100 ألف دولار"، مضيفا أن "الأوراق التحقيقية عرضت على القاضي المختص، واتخذت كافة الإجراءات القانونية بحقه".