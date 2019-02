بقايا سجارة تودى بحياة خمسة أشخاص في ألمانيا

أكد التقرير الأولي للخبراء الذين حققوا في أسباب الحريق الذي تسبب في وفاة خمسة أشخاص بمدينة لامبريشت بولاية راينلاند بفالتس، ليلة الخميس الماضية، أن الحريق اندلع بسبب بقايا تبغ كانت في النفايات، وذلك حسب المدعي العام بمدينة فرانكنتال، والشرطة بمدينة لودفيجسهان، اليوم الأربعاء.

وجاء في التقرير أنه لم يتم فصل بقايا التبغ عن القمامة بالشكل الصحيح.

وقالت هوبرت شتروبر، كبيرة وكيلي المدعي العام في فرانكنتال، إن الخبراء لم يعثروا على دليل على وجود عطل فني يمكن أن يكون قد تسبب في الحريق، مشيرة إلى أن الخبراء لم يقدموا التقرير بصيغته النهائية المفصلة حتى الآن.

يشار إلى أن الحريق الذي اندلع ليلة الخميس الماضية أدى لوفاة ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 43 و 54 عاما، وامرأتين في سن 54 عاما.

وعثر على جميع هؤلاء ميتين في الطابق الأخير بالمنزل الذي اندلعت فيه النيران.



قال الممثل الشهير جورج كلوني، إن وسائل الإعلام تضايق ميجان ماركل دوقة ساسكس، مثلما كانت تفعل مع الأميرة ديانا التي قتلت في حادث سيارة، بينما كان يلاحقها مصورون من مطاردي المشاهير.

وحضر كلوني وزوجته أمل حفل زفاف ميجان والأمير هاري ابن ديانا العام الماضي، عندما أصبحت الممثلة الأمريكية أحدث فرد ينضم إلى العائلة المالكة البريطانية. وتنتظر ميجان طفلها الأول، الأمر الذي زاد اهتمام الإعلام الزائد بالفعل.

وقال كلوني لمجلة هو الأسترالية: «إنهم يلاحقون ميجان ماركل في كل مكان. تتعرض للملاحقة والتشهير».

وأضاف: «إنها امرأة حامل في الشهر السابع، وتتعرض للملاحقة والتشهير والمطاردة، بنفس الأسلوب الذي تعرضت له ديانا، ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه».

من ناحية أخرى، أكد كلوني أنه سيعود للتلفزيون بعد غياب 20 عاماً ليقدم مسلسلاً مقتبساً من رواية (كاتش-22) الكلاسيكية، سيذاع عبر خدمة هولو للبث على الإنترنت، وتدور أحداثه أثناء الحرب العالمية الثانية، ويناقش فكرة «جنون» الحرب.

