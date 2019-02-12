حقائق عليك معرفتها عن المكملات الغذائية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكرت صحيفة "الديلي ميل" أن معظم المكملات الغذائية التي تباع دون وصفة طبية، في المحال أو الصيدليات دون الحاجة لوصفة طبية لصرفها غير فعالة.

ونقلت الصحيفة عن عالم الصيدلة الإكلينيكية الدكتور بول كلايتون، أن المكونات المستخدمة في هذه المنتجات رخيصة وليس لها دليل علمي.

وأوضح كلايتون أن تناول الفيتامينات في شكل كبسولة لا يعطي أي فائدة إضافية، وهو استنزاف للأموال، حيث صنعت تراكيبها بشكل سيء لدرجة لايمكن أن تكون فعالة.

وتعقيباً على وجهات نظر دكتور كلايتون، قالت شركة Healthspan لتوزيع المكملات الغذائية في بريطانيا: "إن هناك العديد من العلامات التجارية للمكملات الغذائية في الأسواق غير فعالة، ويرجع ذلك إلى أنها لا يتم تصنيعها وفقاً لمعيار صيدلاني معروف باسم GMP" لضمان سلامة واتساق الجرعة.