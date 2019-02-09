إنقاذ 21 قطا و11 دجاجة و5 بَطّ من "حظيرة الموت"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قضت محكمة اسكتلندية بمنع سيدة من امتلاك وتربية حيوانات، عدا الكلاب، لمدة 10 سنوات بعدما وجدت مذنبة بتجويع قطط وبط في حظيرتها حتى الموت، وبحسب صحيفة الصن البريطانية تلقى مفتشون معنيون بالعناية بالحيوان مكالمة هاتفية، عبر خطهم الساخن، من شخص يشتكي السيدة، ويقول إنها تقتل حيواناتها جوعا، ليتم انقاذ 21 قطة و11 دجاجة و5 بطات.

وذكر تقرير مفصل على موقع "سكاي نيوز"، أن الشرطة ألقت القبض على ميشيل سميث (36 عاما)، بعدما عثرت، في حظيرتها المتسخة للغاية في مقاطعة أبردينشاير الاسكتلندية، على قفص أرانب به ثلاث قطط نافقة، و21 قطة أخرى تكاد تموت جوعا.

كما عثرت على بطتين نافقتين تعرضا لهجوم من قبل كلاب في وقت سابق من يوم القبض عليها، بحسب اعترافها، كما وجدت الشرطة أيضا 11 دجاجة، وخمسة من البط، "الهزيل جدا" عندما فتشوا مزرعتها.

وتقول "الصن" إن سميث فشلت في توفير نظام غذائي وبيئة بيئية ملائمة وطبيب بيطري للقطط والبط.

وأمام المحكمة، الثلاثاء، اعترفت بخمس تهم تتعلق بالإهمال الحيواني بين يوليو وأغسطس من العام الماضي.

وحُكم على سميث بفرض حظر لمدة عشر سنوات على امتلاك الحيوانات والاحتفاظ بها، باستثناء الكلاب، مع تأجيل حكم آخر لمدة ستة أشهر.