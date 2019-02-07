الإمارات تدين مقتل مدير ميناء بوصاصو الصومالي

أدانت وزارة الخارجية و التعاون الدولي الجريمة الإرهابية التي أسفرت عن مقتل بول أنتوني فورموزا مدير ميناء بوصاصو في منطقة بونتلاند بالصومال الذي تديره شركة موانئ "بي آند أو" المملوكة لموانيء دبي و التابعة لسلطة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

و قد تواصلت وزارة الخارجية و التعاون الدولي مع شركة موانئ "بي آند أو " للأعراب عن تعازيها في مقتل بول أنتوني فورموزا وتتابع الوزارة التحقيق الحالي و طالبت الحكومة المحلية في منطقة بونتلاند في الصومال بتوفير الحماية اللازمة للميناء والعاملين به حرصا علي الاستثمارات التي تصب في صالح الشعب الصومالي الشقيق.

و جددت الوزارة موقف الإمارات الثابت و الرافض لمختلف أشكال العنف و الإرهاب أيا كان مصدره و منطلقاته مؤكدة ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة خطر التطرف الذي يهدد أمن واستقرار الدول كافة.

و قدمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تعازيها لأسرة بول أنتوني فورموزا و زملائه و العاملين في الميناء.