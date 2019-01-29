صاحب مقاهي"ستاربكس" يعلن ترشحه للانتخابات .. و"ترامب" يرد

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن مؤسس سلسلة مقاهي "ستاربكس" هوارد شولتز ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 .

و قال الديمقراطي هوارد شولتز (65 عامًا) في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: "أحب بلدنا، وأنا أفكر بجدية في الترشح لمنصب الرئيس بوصفي مرشحًا وسطيًّا مستقلاً".

من جانبه، طالبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يدفع له أولاً إيجارات المحال التي يستأجرها في برج ترامب، مشيرًا إلى أن هوارد ليس الشخص الأذكى.

وقال في ترامب في تغريدة: "ليس لدى هوارد شولتز الشجاعة للترشح للرئاسة. لقد شاهدته في برنامج "60 دقيقة" الليلة الماضية، وأنا أتفق معه أنه ليس "أذكى شخص"، إضافة إلى أن أمريكا لديها مسبقًا الأذكي. آمل فقط أن ستاربكس لا تزال تدفع لي الإيجارات في برج ترامب".