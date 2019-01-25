بالصور.. تسريبات تكشف شكل ومواصفات هاتفي "Galaxy S10 و S10 +" من سامسونغ

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نشر موقع "all about samsung" مجموعة من الصور المسربة لهاتفي "Galaxy S10 و S10 +" لتحدد بعض المواصفات التي سيتمتع بها الإصدار الجديد من هواتف سامسونغ قبل إطلاقهما الرسمي الشهر المقبل.

حيث ستتميز هواتف سامسونغ الجديدة بشاشة "Infinity-O" التي استخدمتها الشركة في هواتف Galaxy S8 لأول مرة، وتقدم تجربة مشاهدة أفضل للفيديوهات والصور من خلال الحواف المنحنية، وتظهر الكاميرا الأمامية على هيئة ثقب أعلى الشاشة من الجهة اليمنى بدلا من الشق.

ومن المتوقع أن يتميز جهازا "Galaxy S10 و S10 +" بشاشة مقاس 6.1 بوصة ومقاس 6.4 بوصة، مع وجود فتحة لبطاقة SIM ، ومنفذ USB-C ، ومنفذ لسماعات الأذنين.

وتشير التسريبات إلى أن الكاميرا الأمامية لهاتف الـ "S10+" ستكون مزدوجة العدسة بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية العدسات.

وستكشف شركة سامسونغ النقاب عن أحدث تشكيلات هواتفها الذكية في سان فرانسيسكو، نهاية فبراير المقبل.