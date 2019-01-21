"واتس أب" تفرض قيوداً جديدة على إعادة تمرير الرسائل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن تطبيق الرسائل النصية والصوتية "واتس أب" المملوك لشركة "فيس بوك"، فرض قيود على إعادة إرسال الرسائل حيث سيتم تطبيقها على جميع المستخدمين، وذلك كما ذكرت "بي بي سي" غبر موقعها اللإلكتروني.

وشرع القائمون على "واتس أب" باتخاذ هذه الخطوة للحد من انتشار الأخبار الزائفة، حيث أنها ستحد من إعادة الإرسال الجماعي للرسائل.

وقالت متحدثة باسم "واتس أب"، لـ"بي بي سي"، إنه اعتبارا من اليوم، سنفرض قيوداً على إعادة إرسال الرسائل "Forward"، بحيث يمكن إرسالها لخمسة مستخدمين فقط كحد أقصى"، حيث أنه كان بإمكان مستخدم واتس أب في السابق إعادة إرسال الرسائل إلى 20 فرداً أو مجموعة.

وكانت عمليات قتل جماعية نتجت عن رسائل تحريضية زائفة في الهند، دفعت السلطات هناك لمطالبة واتس أب بخطوات لمنع تداول الرسائل النصية الزائفة والمحتويات التحريضية.

وذكرت واتس أب أن الشعب الهندي هو الأول عالميا في إعادة إرسال الرسائل والصور والمقاطع المصورة عبر تطبيقها. وتعد الهند أكبر سوق لتطبيق "واتس أب" بأكثر من 200 مليون مستخدم.

وفي شهر يوليو الماضي، قالت "واتس أب" ردا على مناشدة من وزارة التكنولوجيا الهندية إنها تسعى لشراكة مع الحكومة والمجتمع بشكل عام للحد من انتشار الأخبار الكاذبة عبر منصتها، وعملت بالفعل على اختبار للحد من إعادة إرسال الرسائل الذي دخلته حيز التنفيذ اليوم.

ومنذ أشهر أصبح تطبيق واتساب يضيف كلمة "Forwarded" على الرسائل المعاد تمريرها من أجل تنبيه مستقبل الرسالة إلى أصل المحتوى الذي وصله.

وستطبق القيود الجديدة على إعادة تمرير رسائل واتس أب بمجرد تحميل التحديث الجديد للتطبيق.