فاعل خير يترك 160 ألف يورو بكنيسة ألمانية لصالح أفريقيا

المصدر: رجنسبورج - د ب أ

ترك متبرع مجهول 160 ألف يورو على مذبح كنيسة بمقاطعة بافاريا السفلى جنوبي ألمانيا لصالح مشروعات مساعدة في أفريقيا.

وذكرت أبرشية رجنسبورج بالولاية اليوم، أنه من المقرر أن تخدم هذه الأموال عدة مشروعات بعد إجراء فحص من جانب الغرفة المالية المعنية بالأبرشية.

يذكر أن خادمة الكنيسة عثرت على هذه الأموال في الكنيسة الواقعة ببلدة "زال أن دِر دوناو" في شهر مايو الماضي.

ولم يتم الإعلان عن هذا التبرع إلا مطلع الأسبوع الجاري.

وقال كلمنس بك المتحدث باسم الأبرشية عن حجم التبرع المالي: "مثل هذا الشيء لا يحدث دائما".

وكانت وسائل إعلام كثيرة ذكرت أنباء عن ذلك من قبل.

وبحسب تقرير صحيفة "ميتل بايريشه تسايتونج" الألمانية المحلية، اكتشفت خادمة الكنيسة ظرفا يحتوي على أوراق مالية من فئة 500 يورو تحت صليب المذبح عند الإعداد لصلاة "أحد العنصرة" في عام 2018.

وقالت السيدة للصحيفة: "رأيت كثيرا من الأموال وصُعقت"، وأوضحت أنها توجهت بالأموال بعد ذلك إلى مجلس الكنيسة، حيث كان يعد القس للصلوات، وأشارت إلى أنه لم يستطع الكلام أيضا في البداية. وكان المتبرع قد دوّن على الظرف ملاحظة أن الأموال "من أجل أفريقيا".