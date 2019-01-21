الملايين بانتظار ظاهرة فلكية بعد ساعات!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يترقب العالم بعد ساعات معدودة ظاهرة خسوف القمر، الذي يسمى "قمر الذئب الدموي العملاق"، ويبدأ ظهوره فجر الاثنين.

ويكتسي القمر بظل شديد الحمرة عند رؤيته من الأرض عند ظهوره في السماء خلال مشهد الخسوف.

فمن لوس انجليس إلى نيويورك، سيولي مراقبو النجوم وجوهم قبل السماء ترقبا للخسوف الذي يعرف باسم قمر الذئب الدموي العملاق المتوقع ظهوره في الساعة 11:41 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0441 بتوقيت جرينتش).

وعلى الرغم من أنه خسوف كلي، فلن يعتم القمر تماما بل سيتوهج بلون أحمر نحاسي أكسبه اسم القمر الدموي. ويطلق عليه قمر عملاق لأنه قمر كامل وشديد القرب من الأرض.

وبما أنه يظهر في يناير ، حين تعوي الذئاب جوعا خارج القرى، فقد نال وصف القمر الذئب وفقا لدورية فارمرز ألماناك.

لكن بغض النظر عن مدى كمال اصطفاف النجوم لإظهار هذا الحدث المبهر، فإن الفرحة الغامرة أو الإحباط خلال المساء سيعتمد في حقيقة الأمر على شيء واحد: الطقس.

وقالت وسائل إعلام أميركية انه يمكن مشاهدة الخسوف الكلي للقمر في سماء الأمريكتين وأجزاء من غرب أوروبا، بما في ذلك بريطانيا، وشمال أفريقيا.

ويحدث خسوف القمر عندما تمر الأرض بين الشمس والقمر، لتتوارى الشمس خلف كوكبنا، ويتحرك القمر في ظل الأرض الذي تعكسه الشمس.

ويستمر الخسوف الكلي لمدة نحو ساعة وستكون أفضل رؤية له في الأميركيتين.