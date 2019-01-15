بريطانيا تعتزم إرسال "يرقات الحشرات" إلى سورية وجنوب السودان

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تعتزم الحكومة البريطانية إرسال يرقات الحشرات لمناطق الحروب والنزاعات الدولية لقدرتها على تنظيف الجروح حيث تتغذى على الانسجة الميتة والجروح الملتهبة الأمر الذي يساعد في شفائها بشكل أسرع لتشمل القائمة سورية وجنوب السودان.

ويمكن أن تكون اليرقات منقذة لحياة كثيرين في البلدان التي تفتقر إلى الإمدادات الطبية والموظفين المدربين، عن طريق وضع اليرقات الحية والمطهرة على الجلد المصاب والأنسجة الرخوة التي تدعم أو تربط أو تحيط بالأعضاء أو الجروح لتقوم اليرقات بإفراز اللعاب الذي يحتوي على الانزيمات التي تحطم البكتيريا والخلايا الميتة، وتسهم هذه الأنزيمات أيضا في زيادة إنتاج المواد الكيميائية في جهاز المناعة التي تساعد في قتل البكتيريا.

وتعتقد وزارة التنمية الدولية "DFID" التي تمول جزئياً المشروع بـ 250 ألف دولار أن الديدان يمكن أن تنقذ حياة الناس وأطرافهم وقد تعالج 250 جرحا يوميا في أماكن الاضطرابات في سورية وجنوب السودان.

وسيتم تطوير تقنيات المختبرات للسماح للمجتمعات المحلية لإنتاج الديدان الطبية بأمان، في المشروع الذي تدعمه أيضا الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وحكومة هولندا.

وتم استخدام اليرقات في الحرب الأهلية الأميركية لمنع الغرغرينا ، وكذلك في الحرب العالمية الأولى بعد أن لاحظ العالم ويليام بايرن أن الجنود كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب إصاباتهم إذا كانت الجراح موبوءة باليرقات.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على اليرقات الطبية باعتبارها "أداة طبية" في عام 2004 للجروح المزمنة أو غير الشافية. كما يقدم NHS العلاج باليرقات للغرغرينا.