صورة بيضة تحقق 18 مليون إعجاب على إنستغرام.. وهذه قصتها

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أطلق مجموعة من الشبان تحد على انستغرام لإيصال صورة بيضة على خلفية بيضاء للمرتبة الأولى بعدد الإعجابات على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، لتكسر صورة البيضة أعلى رقم لصورة حققته نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيلي جينر في صورة نشرتها سابقا لمولودتها في فبراير الماضي.

وقفزت صورة البيضة التي نشرت الأسبوع الماضي في حساب "World Record Egg" من 14 مليون معجب إلى 18 مليون في أقل من ثلاث ساعات مساء يوم الأحد الماضي.

وبذلك أصبحت البيضة أول صورة لغير البشر تصل لقائمة أهم 20 صورة في "انستغرام" إلى جانب مشاهير كبيونسيه وسيلينا غوميز وهم عادة ما يحتفظون بالمواقع الأعلى.