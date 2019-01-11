الاتحاد للطيران تطلق حملة عروض ترويجية عالمية مع بداية العام الجديد

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أطلقت الاتحاد للطيران، حملة عروضها الترويجية العالمية التي تهدف إلى تشجيع المسافرين على تحقيق أفضل بداية للعام الجديد 2019 والسفر إلى وجهاتهم المختارة.

توفر حملة العروض الترويجية فرصة لاستكشاف العالم والاختيار من بين مختلف الوجهات، خلال الفترة من 18 يناير إلى 27 نوفمبر 2019 بتكلفة أقل، مع أسعار خاصة للسفر إلى مانيلا بدءاً من 1,763 درهما و نيويورك بدءاً من 4,103 درهم لتذكرة الذهاب والعودة، و إلى باريس بأسعار مخفضة تبدأ من 2,803 درهم .



وسوف يتمكن المسافرون الذين يحجزون رحلاتهم خلال حملة العروض الترويجية العالمية من تجربة مستويات الضيافة الأصيلة التي تشتهر بها الاتحاد للطيران على متن رحلاتها، وسيكون بمقدورهم كذلك تخصيص كافة جوانب رحلاتهم حسب تفضيلاتهم، سواءً عبر اختيار خدمة المقعد المجاور الشاغر في الدرجة السياحية أو الترقية إلى درجة رجال الأعمال، بفضل الاختيارات التي لا تضاهى التي توفرها الاتحاد للطيران.