مخاطر للشيشة لم تكن في الحسبان!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة أعدها خبراء من كلية الطب في "Brighton and Sussex" ببريطانيا، أن الشيشة لا تقضي فقط على جهازك التنفسي بل تتسبب في إصابتك بداء السكري والسمنة وأمراض أخرى جد خطيرة لا حدود لها.

وقالت الدراسة ان الذين يدخنون الشيشة هم أكثر عرضة للاصابة بالنوع الثاني من داء السكري، مقارنة بغير المدخنين، موضحة أن جلسة واحدة من استنشاق الشيشة أسوأ بكثير من تدخين علبة كاملة من السجائر.

الدراسة التي نشرتها صحف بريطانيا على غرار Daily Mail و The Telegraph شملت عينة من 9840 مشاركاً يضمون 6742 شخصاً من غير المدخنين، إلى جانب 976 ممن دخنوا في وقت سابق، فضلاً عن 864 من مدخني السيجارة سابقاً و1067 من مدخني الشيشة سابقاً و41 من مدخني الشيشة والسجائر.

ويضيف خبراء أيضاً ان السبب الذي يجعل الشيشة تتسبب بالسمنة والسكري ناجم عن إحداثهاً تفاعلاً التهابياً في الجسم، ويؤدي هذا التفاعل في الجسم إلى جعل بعض الأنسجة مقاومة للمفعول الذي يؤديه هرمون الأنسولين المسؤول عن ضبط السكر في الدم، ومن المحتمل أيضاً أن تكون النرجيلة مرتبطة بعادات تؤدي إلى زيادة الوزن.