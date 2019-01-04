إطلاق نار قرب محطة قطارات رئيسية في كولونيا بألمانيا

قالت صحيفة بيلد الألمانية على موقعها الإلكتروني إن إطلاقا للنار وقع في وسط كولونيا اليوم الجمعة وإن مشتبها به اعتُقل.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة لا تستبعد احتمال أن يكون هناك مسلحون آخرون.

ووجهت الشرطة النصيحة للمواطنين عبر موقع "تويتر" مطالبة إياهم بالابتعاد عن المنطقة القريبة من محطة القطار المركزية وكاتدرائية كولونيا الشهيرة بينما كانت وحدات خاصة تستعد لتفتيش المبنى.

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